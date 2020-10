Fiat Chrysler fikk igjen et overskudd i tredje kvartal, etter at kjøperne kom tilbake etter en coronapause.

Ebit kom på 2,28 milliarder euro for den italiensk-amerikanske bilprodusenten i tredje kvartal. Det var på forhånd estimert til 1,2 milliarder euro, ifølge data innhentet av Reuters. Det er også en forbedring fra samme periode i fjor da FCA fikk en ebit på 2 milliarder euro.

– Våre rekordresultater ble drevet av teamets enorme prestasjoner i Nord-Amerika, sier konsernsjef Mike Manleye.

I Nord-Amerika fortsatte den sterke etterspørsel etter Ram og Jeep. FCA har holdt på markedsandelen på 12,3 prosent, og fikk i tredje kvartal en rekordsterk justert ebit på € 2,5 milliarder og 13,8 prosent margin.

FCA trakk tidligere i år guidingen for helårsresultatene, men sier nå at de ser en justert ebit på 3-3,5 milliarder euro. Vel og merke at det forutsetter at det ikke blir noen flere betydelige forstyrrelser fra coronaviruset.