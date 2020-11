På fredag holdt toppledelsen i Toyota et investormøte der de svarte på spørsmål om blant annet utvidelsen av den elektriske satsningen og bilsalget fremover. Vekstutsiktene ser bedre ut og den japanske bilprodusenten forventer mer enn en dobling i utsiktene for året. Toppledelsen mener at selskapet skal kunne generere et driftsresultat på rundt 12,6 milliarder dollar for året, frem til mars 2021.

Tesla ble også et tema under seansen og Toyota-presidenten, Akio Toyoda, hadde mye på hjertet når Elon Musks selskap ble satt på agendaen.

Toyoda erkjente at Teslas verdsettelse på rundt 400 milliarder dollar er skyhøy, og overgår alle de syv japanske bilprodusentene til sammen. Han uttalte også at Toyota kunne lære fra Teslas suksess med investorer og business-modellen, som gir inntekter fra elektriske biler, insentivordninger fra myndighetene, software og fornybare ressurser, ifølge CNBC.

Ikke bare skryt fra presidenten.

Etter å ha trukket frem en rekke positive ting ved Tesla begynte kritikken å hagle fra Toyoda. Han sammenligner Tesla som en restaurant som fortsatt markedsfører ingrediensene, mens Toyota allerede serverer et høyt antall kunder.

«Tesla har ikke laget en ekte business i en ekte verden enda. De tester ut oppskrifter og kjøkkensjefen (Elon Musk) sier at: «vår oppskrift kommer til å bli standarden i verden i fremtiden». Toyota har et ekte kjøkken, en ekte kokk og vi lager rettene allerede. Kunder som er kresne spiser hos oss», uttalte Akio Toyoda under seansen.

Presidenten understreket poenget med at Toyota tilbyr en hel meny av modeller og refererte til selskapets miks av tradisjonelle forbrenningsmotorer, hybride utgaver, rene batteribiler og hydrogenbiler.

Toyoda la også til at Toyota selger et langt flere biler og påpekte at det har 100 millioner biler ute på veiene allerede. Den japanske bilprodusenten forventer å selge rundt 7,5 millioner biler i regnskapsåret 2021, som begynte 1. april 2020. Til sammenligning forventer Tesla å selge 500.000 biler i 2020.