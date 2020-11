Førerløse biler til 50 milliarder

Den kinesiske utstyrsprodusenten for selvkjørende biler, Pony.ai, verdsettes nå til 5,3 milliarder dollar etter den seneste emisjonen, skriver CNBC. Det tilsvarer 48,4 milliarder kroner.

Sist emisjonsrunde hentet de 267 millioner dollar, noe som gjør at den kinesiske produsenten nå har hentet inn til sammen 1 milliard dollar, opplyser selskapet om.

66 prosent av trafikken blir førerløs

Pony.ai lager og selger teknologien som brukes i autonome biler, og samarbeider med bilprodusentene om det. De har fått testet teknologien på veiene, men må foreløpig ha en person bak rattet av sikkhetsmessige årsaker. Hovedkontorene deres ligger i California og i den kinesiske byen Guangzhou, sør i Kina.

Ifølge CNBC har Pony.ai allerede inngått samarbeid og mottatt investeringer fra flere bilprodusenter, inkludert Toyota og kinesiske statseide bilkonsernet FAW.

Konsulentselskapet McKinsey har estimert at autonome biler kan utgjøre så mye som 66 prosent av passasjertrafikken i Kina i 2040. Noe som ifølge dem vil skape verdier for 1,1 billioner dollar for transportsektoren og gi et salg 900 milliarder dollar av autonome biler frem til det året.