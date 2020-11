– ID.4 blir vår mest solgte bil i 2021, sier Volkswagen-direktør Harald Edvardsen-Eibak, som i går endelig kunne presentere den nye folkevognen.

Det betyr samtidig trolig Norges mest solgte bil, da årets soleklare vinner Audi e-tron har truffet maksimalt på tilgjengelighet og konkurransesituasjonen i 2020. Konkurransen internt i MøllerGruppen blir samtidig skjerpet neste år, da også ID.4-søsteren Skoda Enyaq dukker opp.

SØSKEN: Skoda Enyaq er også bygget på Volkswagens nye MEB-plattform, og vil ha mange likhetstrekk med VW ID.4. Foto: Skoda

– Vi tror det er god plass til alle og vi vil dele markedet med både Skoda og Audi, men treffe forskjellige målgrupper. Selv om flere andre merker også får flere elbiler neste år har vi konkurrert med dem tidligere også, sier sjefen for Norges største bilmerke de siste 11 årene.

Hårfin seier

Nå ble riktignok konkurransen i 2019 ekstremt tett, da fjorårets klart mest solgte bil, Model 3, bidro til at Tesla havnet på 18.798 biler, kun 151 bak Volkswagen. Neste års joker er da også Tesla Model Y, som trolig vil dukke opp i løpet av året. Hvor mange bestillinger de har og når bilene kommer er usikkert.

SPENNING: Flere tusen nordmenn venter også på den nye Tesla Model Y, men det er usikkert når den kommer og hvor mange som kommer. Foto: NTB Scanpix

Edvardsen-Eibak vil heller ikke spesifisere antallet på ID.4, annet enn å si at de har bestilt nok biler fra fabrikken.

– Vi i Norge ligger noen år foran de fleste andre markedene, så når de nå begynner å vokse på elbil har vi sikret oss god tilgang på biler, sier han og fortsetter:

Dieselskandalen har utvilsomt fremskyndet VWs satsing på elbiler Harald Edvardsen-Eibak, VW Norge

– Vi har flere tusen ordrer på ID.4 som dukker opp rett over nyttår og bestiller du bil i dag vil du kunne få bil i mars. Til sommeren kommer bilen med firehjulstrekk og det er meget stor interesse for denne versjonen hvor vi nå har begynt å ta imot forhåndsbestillinger, legger han til.

Totalt betyr dette at VW forventer at elbilandelen vil øke fra årets 69,5 prosent til 80 prosent neste år.

– Tilfreds med prisen

Her er ikke prisen klar, men han er «tilfreds» med nivået. Den blir uansett høyere enn for ID.4 1st, som starter på 426.900 kroner, mens en fullspekket ID.4 Max koster 509.500 kroner. Avhengig av utstyrsgrad er rekkevidden da inntil 496 kilometer i henhold til den realistiske WLTP-målingen, takket være er batteri på 82 kWh.

Det batteriet vil for øvrig finne veien i dagens storselger ID.3, som da får en rekkevidde på hele 550 kilometer.

TREFFER: Med god plass, hengerfeste og snart firehjulstrekk blir ID.4 VW-sjef Harald Edvardsen-Eibaks mest solgte bil i 2021, og trolig Norges mest solgte. Foto: Håkon Sæbø

På grunn av corona-situasjonen var det en litt amputert presentasjon av ID.4 Finansavisen fikk være med på i går, men vi ser at bilen er betydelig større enn ID.3. Akselavstanden er den samme, men 32 centimeter økt lengde, 4 centimeter bredere og 8 centimeter høyere gir god innvendig plass.

Mindre hardplast

Vi fikk også se at skjermen i midtkonsollen er større, og ikke minst kjent og konstatert, med hansker, at den innvendige materialkvaliteten er betydelig bedre enn i ID.3 som har fått kjeft for spinkelt interiør. Selv om polstringen er dårligere på bakdørene og fortsatt ikke i nærheten av premiumkvalitet.

OPPGRADERT: Interiøret i den nye VW ID.4 har høyere kvalitet enn ID.3, som har fått kjeft for høy plastfaktor. Foto: Håkon Sæbø

Et annet ankepunkt ved ID.3 er mangel på hengerfeste og taklast, noe som nå delvis kompenseres ved et skreddersydd sykkelstativ. ID.4 får imidlertid mulighet for 75 kilo taklast og et hengerfeste for 1.000 kilo.

ID.4 har for øvrig samme drivlinje som ID.3 med 204 hestekrefter. En større bil med større vekt betyr at akselerasjonen fra 0 til 100 kilometer i timen øker fra 7,3 til 8,5 sekunder.

– 0 til 50 går imidlertid fortere enn i de fleste fossile biler og når bilen kommer med firehjulstrekk får den en ekstra motor og en betydelige heftigere drivlinje, sier Harald Edvardsen-Eibak.

En mer sportslig ID.Cross er også ventet neste år, i tråd med målsettingen om å lansere minst en bil bygget på MEB-plattformen hvert halvår.

FOLKEVOGN: Når ID.4 kommer med firehjulstrekk og du har lang rekkevidde, god plass, hengerfeste og mulighet for skibok vil den treffe det norske markedet godt. Foto: Håkon Sæbø

Problemene løst

Programvareproblemene som først forsinket ID.3 og som siden har skapt irritasjon for en del kunder er ifølge VW-sjefen i ferd med å løses.

– Dagens ID.3-kunder får alle de nødvendige oppdateringene gjennomført nå, inkludert oppgradering til fremtidig trådløs oppdateringer. For ID.4s tilfelle er alle disse utfordringene nå løst, hevder han.

VWs store problemer etter dieselskandalen i 2015 er også løst, og ifølge Harald Edvardsen-Eibak kom det noe godt ut av det også.

– Vi måtte bare være ydmyke overfor våre kunder i forbindelse med den saken og rydde opp. Dieselskandalen har utvilsomt fremskyndet VWs satsing på elbiler, og at vi står her nå fem år etter med både ID.3 og ID.4 er et resultat av det, poengterer han.