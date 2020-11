Tesla utvider garantien for enkelte kunder

På mandag kom Tesla med en beskjed til eiere av Model S og X om at selskapet vil refundere reparasjoner hvis de tidligere har lagt ut for problemer med hovedcomputeren. I tillegg vil Tesla tilby en utvidet garantiordning for enkelte kunder som opplever problemer, ifølge CNBC.

Problemet knyttes til blanke berøringsskjermer, eller annet trøbbel med systemet, relatert til feil på minneenheter i hovedcomputeren, som lagrer data fra kjøretøyet.

I en e-post selskapet har sendt ut til berørte kunder som CNBC har fått tak i, sier Tesla at det vil reparere Model S og Model X-bilene for eiere som for øyeblikket opplever problemene under en utvidet garanti med enkelte betingelser.

Garantiutvidelsen og tilbudet om kompensasjon kan hjelpe Tesla med å unngå tilbakekalling av flere kjøretøy. Selskapet har ikke besvart CNBCs henvendelser om å utdype den utvidete garantiordningen ytterligere.

Les innholdet i e-posten fra Tesla her.