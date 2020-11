Vil forby bensin- og dieselbiler

Statsminister Boris Johnson ønsker å forby kjøp av nye bensin- og dieselbiler fra 2030, skriver Financial Times. Tidligere har Johnson sagt at dette vil skje i 2035, men nå ønsker han at det skal skje mer snarlig. Inntil 2035 skal det gå an å kjøpe hybridbiler.

Håpet til Johnson er at flere og flere skal kjøpe elbiler. Ved 2050 ønsker Storbritannia å være klimanøytrale.

Pr. oktober var kun 7 prosent av solgte nybiler i Storbritannia elektriske. Det selges stadig mer elbiler på den britiske øya, men myndighetene vil at det skal gå fortere.

Fra neste år vil myndighetene komme med flere støtteordninger for elbiler, for å gjøre det billigere å ha. Financial Times skriver at Boris Johnson vil holde en tale til uken om det grønne skiftet.