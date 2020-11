Bilgigantene girer opp - aksjekursene følger etter

GIRER OPP: Bilbransjen går godt om dagen, noe som gjenspeiles i aksjekursene. Her ved Bugatti Chiron, et undermerke og tilhørende modell av Volkswagen.

GIRER OPP: Bilbransjen går godt om dagen, noe som gjenspeiles i aksjekursene. Her ved Bugatti Chiron, et undermerke og tilhørende modell av Volkswagen. Foto: Bugatti

Bilindustrien girer opp igjen etter en lang periode med stengte fabrikker og mange avbestillinger. Situasjonen er fortsatt langt fra normal og mye av det tapte er nærmest umulig å ta igjen før året er omme, men nybilsalget internasjonal og her hjemme har begynt å bedre seg.

Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at det norske nybilsalget har begynt å ta seg betydelig opp igjen. Etter en nedgang i totalmarkedet på hele 25 prosent i første halvår, til 59.224 personbiler, har volumet de siste månedene vært opptil 40 prosent høyere enn i fjor med over 15.000 biler i september. Pr. 8. november er totalen ned 10,6 prosent til 110.550 biler.

Trenden er også oppadgående internasjonalt og et av verdens største bilmarkeder, Kina, noterte en salgsvekst av nye biler på 12,5 prosent i oktober. At de største bilprodusentene girer opp har gitt god avkastning for aksjonærer som har sittet i bilaksjer i verdens 10 største bilprodusenter den siste måneden:

Volkswagen: opp 9,79 prosent Toyota: 10,31 prosent Renault–Nissan–Mitsubishi: Renault er opp 23,59 prosent, Nissan er opp 25,66 prosent og Mitsubishi er opp 1,49 prosent. General Motors: 25,95 prosent Hyundai Motor Group: 8,33 prosent Ford: 14,73 prosent Honda Motor Group: 21,62 prosent Fiat Chrysler Automobiles: 18,27 prosent Groupe PSA: 18,63 prosent Suzuki: 16,60 prosent

Enkelte av de mindre bilprodusentene har også gjort det godt på børs den siste måneden. München-baserte BMW har steget 14,99 prosent og Daimler er opp 8,95 prosent. Tesla er på sin side ned 7,18 prosent.