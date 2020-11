Nybilsalget i revers i oktober

Det europeiske nybilsalget fikk et oppsving for første gang i 2020 i september, men i oktober pekte pilen motsatt vei. Tall fra European Automobile Manufacturer Association (ACEA) viser at nybilsalget forrige måned sankt med 7,8 prosent, til 953.615 kjøretøy.

Så langt i år er nybilsalget ned 26,8 prosent, til rundt 8 millioner kjøretøy, som er en nedgang på mer enn 2,9 millioner biler fra fjoråret.

Nedgangen i oktober var sterkest i Spania med en nedgang på 21 prosent, mens det var mer moderate fall i de resterende tre av de fire største markedene. I Frankrike gikk salget ned med 9,5 prosent, i Tyskland falt det med 3,6 prosent og i Italia falt salget marginalt med 0,2 prosent.