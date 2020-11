Tesla på nest sisteplass i verdensomfattende test

Consumer Reports har gitt Teslas nyeste tilskudd Model Y en «ikke anbefalt»-rating på grunn av vesentlige problemer med påliteligheten.

Tesla endte på nest sisteplass i magasinets verdensomfattende pålitelighetstest.

Model Y startet produksjonen i starten av 2020 og er ventet å bli selskapets mestselgende bil. Modellen har fått gode kritikker av flere testkjørere, men testen som nå er lansert er basert på faktiske eiere – og disse rapporterer om store problemer.

– En bil kan være fantastisk å kjøre og ha alle funksjoner du kan ønske deg. Men det hjelper ikke når du stadig må tilbake til verkstedet for å reparere den, sier Jake Fisher, redaktør for biltesting i Consumer Reports.

Småbarnssykdommer

Problemene med Model Y går helt fra feiljusterte deler og paneler, til misfarging i lakken. En eier meldte til og med at støv, smuss og til og med menneskehår hadde seg fast i lakken.

Fisher forklarer at mange nye biler har småbarnssykdommer når de først blir lansert, men at Tesla er et spesielt dårlig tilfelle.

– Det er de enkle tingene de ikke gjør riktig, hvilket er skuffende. Panelene er ikke satt inn riktig, så bakluken ikke kan lukkes. Lakken er forskjellig og har mange feil. Man skulle trodd at dette var problemer de hadde klart å takle fra starten, sier han.

Flere dårlige modeller

Model S falt også ned til «under gjennomsnittlig» pålitelighet og er ikke lenger anbefalt av Consumer Reports. Model X har fortsatt sin «ikke anbefalt»-rating på grunn av stadige utfordringer knyttet til pålitelighet.

Model 3 er den eneste av modellene som får anbefaling, og dette er også den mestselgende bilen til Tesla.

Utfordringene med Model Y resulterte i at Teslas rangering falt ytterligere to plasser – helt ned til nest sisteplass blant de 26 rangerte bilprodusentene. Fords luksusmerke Lincoln er på sisteplass og Volkswagen er like over Tesla.

– Dette er ikke vår dom. Det er dommen fra Tesla-eiere. Hvis påliteligheten hadde økt ville jeg gjerne anbefalt Tesla-modeller. De er tilfredsstillende og morsomme å kjøre, og er bra for miljøet. Vi håper denne tilbakemeldingen kan hjelpe dem til å gjøre det bedre, sier Fisher.

Toyota Prius var den mest pålitelige modellen av alle bilene som var med i testen. På produsentplan mistet Toyota førsteplassen til Mazda, som for første gang topper pålitelighetskåringen.