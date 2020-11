Definisjonen på luksus og litt til

Men det er ikke det utvendige som er i fokus på denne bilen. Det er innsiden som betyr noe. Foran sjåføren er det installert en 12,3 tommers skjerm, og i midten er det en 13-tommers skjerm. 3D effekter på den midtre skjermen kan du huke av for på listen over ekstrautstyr. Omrammingen på begge skjermene er kledd i rosé-gull. I taket er det installert regulerbar stemningsbelysning med to nye funksjoner for de som sitter i baksetet: arbeidslys og lys for avslapning.