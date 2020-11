– Vi har begrensinger i produksjonen langt frem i tid

Situasjonen i bilbransjen er fortsatt langt fra normal, til tross for at salget av nybiler har begynt å ta seg opp igjen internasjonalt. Mye av det tapte er uansett nærmest umulig å ta igjen før året er omme, og det er fortsatt flere produksjonshindre.

Det har den ferske amerikanske elbilprodusenten Rivian fått kjenne på.

Bilfabrikanten med hovedkvarter i Michigan, USA, har foreløpige to modeller i produksjon, pickupen R1T og SUVen R1S. Begge utgavene er helektriske, har firehjulstrekk og inntil 643 kilometers rekkevidde. Selskapet estimerer at de første bilene skal leveres i midten av 2021, men produksjonen kan bli langt tregere enn tidligere ventet.

Håper på 2023

Rivians adm. direktør R.J. Scaringe snakket mandag med Bloomberg’s Ed Ludlow om produksjons-situasjonen og hvordan selskapet ligger an med leveringer fra 2021 og fremover.

– Vi gir ikke ut eksakte tall på forhåndsbestillinger eller produksjonen, men vi har begrensinger i produksjonen langt fram i tid. Selv med ordrene vi har inne nå så er forsinkelsen mye lengre enn det vi skulle ønske. De forrige estimatene våre var at vi skulle ha tilgang på ferdige biler frem til 2023, og vi jobber hardt for at kunder som har bestilt skal få bilene før det, uttaler Scaringe i intervjuet.

Han påpeker samtidig at selskapet har giret opp det siste året for å få fart på produksjonen.

– Vi har gjort store fremskritt dette året og vil begynne å levere ut pickupen R1T i juni neste år, også kommer SUVen i august, sier Scaringe.

Rivian-sjefen gjør intervjuet inne i fabrikken og viser til flere biler som kommer nedover samlebåndet.

Amazon og det globale markedet

Handelsgiganten Amazon er investor i selskapet og en kunde av Rivian. Scaringe mener samarbeidet er svært lønnsomt for begge parter.

– Modellene våre representerer en endring for å skape et godt arbeidsklima for sjåfører og levering, og vi har jobbet tett med Amazon rundt praktiske og tekniske løsninger. Et viktig poeng er også at kostnadene er svært forutsigbare, noe som gjør at bilflåten kan driftes svært effektivt, sier han.

Rivian-sjefen legger heller ikke skjul på at de ser mot det globale markedet på sikt, og ikke bare USA.

– Mer enn 99,5 prosent av alle verdens biler har tradisjonelle forbrenningsmotorer, så det er et stort internasjonalt marked. For oss er dermed markedet utenfor USA veldig viktig, og vi vil lansere vår portefølje der på sikt, sier Scaringe.