Tesla dundrer videre til ny rekord

ONSDAG: Elon Musk kan glede seg over enda en ny rekordnotering for Tesla-aksjen. Foto: Bloomberg Mercury

Tesla-aksjen dundrer videre oppover på Nasdaq. Aksjen er opp 3,0 prosent til 572,40 dollar onsdag og har med det steget formidable 584 prosent siden nyttår og 760 prosent de siste 12 månedene.

Det verdsetter elbilprodusenten til mer enn 540 milliarder dollar, tilsvarende knappe 4.770 milliarder kroner. Til sammenligning kan det nevnes at alle aksjene på Oslo Børs har en samlet verdi på 2.800 milliarder kroner.

Oppgangen i Tesla-aksjen bidrar også til å gjøre Elon Musk 7,7 milliarder dollar rikere i dag, ifølge Bloombergs milliardæroversikt.

Elon Musk er nå verdens nest rikest, etter å ha passert Bill Gates for et par dager siden. Bloomberg anslår nå at Musk er god for 136 milliarder dollar, tilsvarende 1.200 milliarder kroner.