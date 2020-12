Nykommer topper den elektriske salgsstatistikken

TOPPER LISTEN: Volkswagen ID.3 topper salgsstatistikken for elektriske biler i EU for oktober.

TOPPER LISTEN: Volkswagen ID.3 topper salgsstatistikken for elektriske biler i EU for oktober. Foto: Håkon Sæbø

Det europeiske nybilsalget fikk et oppsving for første gang i 2020 i september, men i oktober pekte pilen motsatt vei. Tall fra European Automobile Manufacturer Association (ACEA) viser at nybilsalget forrige måned sank med 7,8 prosent, til 953.615 kjøretøy.

Så langt i år er nybilsalget ned 26,8 prosent, til rundt 8 millioner kjøretøy, som er en nedgang på mer enn 2,9 millioner biler fra fjoråret.

Selv om det totale europeiske nybilsalget sank i oktober, så er trenden sterkt oppadgående for salget av elektriske- og hybridbiler.

År-over-år-salget i Europa økte med hele 153 prosent i oktober, til 302.587 kjøretøy. Det tilsvarer rundt 26,8 prosent av det totale bilsalget, sammenlignet med rundt 10 prosent for et år siden, ifølge tall fra JATO Dynamics.

Full fart for helelektrisk

Totalt ble det solgt 148.000 kjøretøy som enten var helelektriske, rene hybrider eller plug-in hybrider. Rene hybrider stod for 42 prosent av salget, mens plug-in hybrider bidro med 21 prosent.

Helelektriske biler gjorde det spesielt sterkt, og det ble solgt 71.800 helt elektriske kjøretøy i oktober. Det tilsvarer en år-til-år vekst på 197 prosent.

Nykommeren til Volkswagen, ID.3, kaprer den helelektriske førsteplassen med 10.590 solgte kjøretøy i oktober, i de 27 største markedene i Europa. Andreplassen tar Renault Zoe med 9.778 biler, mens Hyundai Kona tar den siste pallplassen med 5.261 biler.

I hybridklassen går Toyota Yaris av med seieren med 13.338 biler, og i plug-in hybrid-klassen tar Mercedes A-klasse topplassen med 4.209 kjøretøy.