Prisen er klar for Tesla-utfordrer

Det amerikanske elbilselskapet Lucid Motors har virkelig giret opp satsningen og har som mål å levere ut de første bilene til kundene i 2022. Selskapet ble grunnlagt i 2007 og har de siste årene rustet kraftig opp, blant annet med en ny fabrikk i Casa Grande i Arizona, for å kunne konkurrere på den globale elbil-arenaen.

Nå er den amerikanske prislappen klar for innstegsmodellen, Lucid Air Pure, med en rekkevidde på 650 kilometer og 480 hestekrefter. Den er på 69.900 dollar, som tilsvarer rundt 619.000 kroner.

Til sammenligning koster en ny Tesla Standard Range Plus 33.190 dollar i USA, mens en Model S Long Range Plus koster 62.420 dollar. Lucid Air Pure kan best sammenlignes med sistnevnte utifra utvendige og innvendige mål.

Prisene er uten eventuelle norske importavgifter og påslag, og Lucid har kun oppgitt pris spesifikt for USA.

Bygg selv

Lucid har nå åpnet en egen konfigurator på deres hjemmesider der du kan bygge og designe din egen bil. Her er ikke bare innstegsmodellen tilgjengelig, men også topputgaven Air Dream Edition, samt Air Grand Touring og Air Touring.

Levering er estimert til å begynne i starten av 2022 og en reservasjon av Air Pure koster 300 dollar.

Lucid opplyser at det har en initiell kapasitet på 30.000 biler pr. år, men har en målsetning om å ekspandere for å kunne produsere 400.000 biler i året.

Lucid har også skapt oppstandelse i Norge. Kun få dager etter at det ble åpnet for reservasjoner for Air Pure kunne selskapet melde at «interessen fra regionen har vært stor».