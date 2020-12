Gigantbot til bilprodusenter

KALT TILBAKE: Kia Sportage fra mellom 2011 og 2013 er blant bilene som er blitt tilbakekalt i Nord-Amerika. Her en litt nyere utgave.

Kias og Hyundais amerikanske virksomheter fikk fredag en rekordstor bot på 210 millioner dollar at selskapene ikke klarte å tilbakekalle 1,6 millioner biler i tide.

Ifølge trafikkmyndighetene i USA, US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), har Hyundai har gått med på å betale en bot på 140 millioner dollar. Hvor av bilkonsernet må betale 54 millioner umiddelbart, 40 millioner dollar er forpliktet til å bli brukt på sikkerhetstiltak og 46 millioner dollar som utsatt straff, hvis de andre kravene ikke blir oppfylt, skriver Reuters.

Kia fikk en bot på 70 millioner dollar, hvor av 27 millioner skal bli betalt med engang, 16 millioner skal bli brukt på sikkerhetstiltak og de siste 27 millionene blir en potensiell utsatt straff, hvis kravene ikke blir oppfylt.

Forliket gjelder tilbakekallinger gjort i 2015 og 2017 for produksjonsproblemer som kunne føre til sliteskader og motorfeil.

– Tar umiddelbare grep

Ifølge Reuters vil Hyundai investerer Hyundai 40 millioner dollar i å bygge et test- og inspeksjonslaboratorium for sikkerhet i USA og implementere nye IT-systemer for bedre å analysere sikkerhetsdata som en del av forliket.

– Vi tar umiddelbare grep for å forbedre vårt svar på potensielle sikkerhetsproblemer, sier Brian Latouf, sikkerhetssjef hos Hyundai Motor Nord-Amerika.

Kia derimot kommer med en uttalelse hvor de benekter påstandene, men har gått med på forliket for å unngå en langvarig konflikt med myndighetene.

Tilbakekallingene fra 2015 og 2017 gjelder for Hyundais 2011-2014 Sonata og 2013-2014 Santa Fe Sport, mens for Kia er det snakk om 2011-2014 Optima, 2012-2014 Sorento og 2011-2013 Sportage.