AVTALE: Nikola har signert avtale om samarbeid med bilgiganten GM. Avbildet er Nikolas hydrogenlastebil Nikola One. Foto: Skjermbilde: YouTube/Nikola

Nikola har skrevet en intensjonsavtale med General Motors. Om avtalen ville komme i havn har vært usikkert i lengre tid.

Vilkårene i avtalen går ut på at selskapene vil samarbeide om å integrere GMs Hydrotec brenselceller i Nikolas nullutslippslastebiler, men er langt mer skuffende enn investorene håpet på.

Intensjonsavtalen inkluderer nemlig ikke den tidligere planlagte GM-aksjeandelen i Nikola eller utvikling av pick-upen Nikola Badger, opplyses det. Dermed erstatter intensjonsavtalen den tidligere meldte transaksjonen fra 8. september.

Den gang var det snakk om at GM skulle overta 11 prosent av aksjene i Nikola. Den gang sendte det aksjen opp hele 41 prosent, og GM steg 8 prosent.

Skuffelsen over den svake avtalen nå gjør at selskapet faller tungt i førhandelen på Wall Street. I skrivende stund er aksjen ned 18 prosent før handelen tar til i USA.

Nikola er en av det norske hydrogenselskapet Nels viktigste samarbeidspartnere, og nyheten gjorde at også Nel fikk seg en knekk i ettermiddagshandelen på Oslo Børs.

Det ble innført børspause i Nel etter at aksjen fikk hele dagens oppgang radert bort og falt 9 prosent fra høyeste notering intradag. Etter handelen er i gang igjen stiger aksjen.

Skuffende

Konsernsjefen i Nikola tviholder imidlertid på at samarbeidet med GM er viktig.

– Vi er spente for å ta dette viktige steget med GM, sier Mark Russell, konsernsjef i Nikola, i en pressemelding.

Russell nevner at tungtransport er selskapets hovedfokus og at det ønsker å fokusere på dette i tiden fremover for å nå strategiske mål. Det gjelder både målene i den elektriske og den hydrogenbaserte satsingen.

– Ved å samarbeide med GM forsterker vi selskapets satsing om en nullutslippsfremtid, sier Nikola-sjefen.

Avtalen mellom Nikola og GM er betinget av forhandlinger og gjennomføring av endelig dokumentasjon som er akseptabel for begge parter.

Nikola vil som tidligere kunngjort begynne testing av prototyper av sine lastebiler innen utgangen av 2021, og det forventes også testing av beta-prototyper i første halvdel av 2022.