Lederstrid i Volkswagen

FRUSTRERT: Konsernsjef Herbert Diess i Volkswagen må kjempe mot ansatterepresentanter for å få gjort endringene han vil. Foto: Bloomberg

Den østerrikske sjefen, som kom fra BMW i 2015 for å reformere bilkjempen etter dieselskandalen, skal være frustrert over det anser som motvilje mot modernisering av selskapet.

Styret i Volkswagen skal møtes tirsdag kveld for å prøve å løse opp i konflikten. Det er visstnok ønsket at styreleder Hans Dieter Pötsch skal være megler. Ifølge den tyske avisen Frankfurter Allgemeine er utfallet av møtet helt åpent, men det er ikke ventet at Diess vil bli erstattet eller trekke seg.

Utfordrende med reformer

Analytikere Reuters har vært i kontakt med sier at konflikten fremhever utfordringene bilprodusenten har når arbeidsrepresentanter har halvparten av setene i styret, og lokalpolitikere har 20 prosent av stemmene, slik at de kan stemme ned betydelige strategiske reformforslag.

INGEN ENDRING: For tillitsvalgt Bernd Osterloh i Volkswagen. Foto: Bloomberg

Vanligvis diskuteres ikke kontraktforlengelser med ledelsen før det er ett år igjen av kontrakten. Diess har imidlertid tvunget temaet på bordet etter at hovedtillitsvalgt Bernd Osterloh avviste reformforslaget hans. Blant endringene Diess ville gjøre var å få inn to allierte av han, finansdirektør Arno Antlitz og innkjøpssjef Thomas Schmall, inn i styret. I stedet for å godkjenne hver enkelt avtale, insisterer visstnok Osterloh på å godkjenne en «pakkeløsning» som er «harmonisk».

I et innlegg på LinkedIn denne uken sier Osterloh at det ikke er noen kamp om ledelsesansettelser fordi ingen komiteer i representantskapet formelt er blitt konsultert om saken.

300.000 flere ansatte enn Toyota

Diess derimot skrev i et innlegg i den tyske avisen Handelsblatt på fredag, hvor han ga uttrykk for sin frustrasjon.

– Da jeg tiltrådte i Wolfsburg, hadde jeg bestemt meg for å endre VW-systemet. Dette betydde å bryte opp gamle, innkapslede strukturer og gjøre selskapet mer smidig og moderne. Sammen med mange med samme motivasjonsnivå lyktes jeg å gjøre dette mange steder, men ikke på overalt, og spesielt ikke ved vårt hovedkontor i Wolfsburg ennå, skriver han.

Volkswagen er i dag verdens største bilprodusent målt etter salg, men er bare verdsatt til 77,2 milliarder euro – rundt 820 milliarder kroner. Toyota, som i fjor solgte 10,74 millioner biler mot VWs 10,96 millioner, er verdsatt til 155,7 milliarder dollar – rundt 1,74 billioner kroner. Mens Tesla, som solgte under 370.000 biler i fjor, er verdsatt til 555 milliarder dollar – nesten 5 billioner kroner, skriver Reuters.

Grunnen til den lave verdsettelsen er på grunn av det høye konstandsnivået til Volkswagen. Ved utgangen av 2019 hadde VW-konsernet 670.000 ansatte, mot Toyotas 360.000 og Teslas 48.000.