Tesla-aksjen dundret videre opp nye 3,02 prosent tirsdag og forsetter dermed den elleville oppgangen den siste tiden. Veksten det seneste året snakker for seg selv og det siste året er aksjen opp enorme 786,16 prosent. Den siste måneden har aksjen steget 50,70 prosent til 584,76 dollar.

Tesla-investorene har kunnet lene seg tilbake å iaktta den pene oppgangen, men i en intern mail som ble sendt ut til de ansatte tirsdag, advarer Elon Musk om hva som vil kunne svekke selskapet.

«Investorene tilfører mye likviditet for fremtidig lønnsomhet, men hvis de på noe tidspunkt konkluderer med at det ikke kommer til å skje, så vil aksjen umiddelbart bli knust med slegge», skriver Musk i en intern e-post CNBC har fått tak i.

Budsjettfokus

E-posten kan se ut til å være en påminnelse om å ha fokus på budsjettet og at kostnadene ikke skal løpe løpsk. Den presiserer likevel ikke hvilke tiltak som skal gjøres for å overholde budsjettene.

Under presentasjonen for tredje kvartal uttalte Musk til analytiker og aksjonærer at «vi prøver å bruke penger i den hastigheten vi kan uten å kaste de bort». I den samme presentasjonen uttalte likevel finansdirektøren Zachary Kirkhorn at Tesla vil øke investeringstakten med 2 milliarder dollar neste år og 2,5 milliarder dollar i 2022.

Kirkhorn begrunnet høyere forbruk med at det blant annet vil muliggjøre utvikling av nye battericeller innad i selskapet.

