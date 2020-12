Bentley tar Brexit-grep

BREXIT-USIKKERHET: Bentley har bestilt fem Antonov-jetfly for å unngå potensielle flaskehalser.

BREXIT-USIKKERHET: Bentley har bestilt fem Antonov-jetfly for å unngå potensielle flaskehalser. Foto: Bloomberg

90 prosent av komponentene som brukes i Bentleys biler kommer fra det kontinentale Europa, og den britiske bilprodusenten selger rundt en fjerdedel av bilene sine i Europa. Nå tar den britiske bilprodusenten grep og sikrer seg flere forsyningsruter mens Brexit-forhandlingene trekker ut.

– Vi har brukt to år på planleggingen. Og nå har vi fem Antonover som vi har reserve for å fly karosserier til Manchester, sier adm. direktør Adrian Hallmark til Financial Times.

HAR PLANLAGT: Adm. direktør Adrian Hallmark i Bentley Foto: Bloomberg

14-dagers lager

I tillegg har Bentley reservert ekstra varehus og planlagt nye forsyningsruter i tilfelle Brexit-forhandlingene stikker kjepper i hjulene på de tradisjonelle forsyningsrutene til luksusbilprodusenten. Samt økt lagerbeholdningen på reservedeler som er lagret for produksjon.

– Vi har pleid å ha akkurat to dagers produksjon. Nå har vi lager for 14 dager, sier Hallmark,

SELGER GODT: Bentley ligger an til breakeven i år. Her Bentley Flying Spur V8. Foto: Bentley

Ifølge Reuter er Bentley i stand til å tåle 10 prosent importtoll ved å øke prisene og kutte kostnader, dersom Brexit-forhandlingene ikke fører til noe. Og en importtoll er å fortrekke fremfor hindringer med forsyningene, mener Hallmark.

Takket være Kina, forventer Bentley å selge mer enn 10.000 biler i år, og med det breakeven. Salget i Kina er opp 35 prosent sammenlignet med pre-covid, mens salget i USA og Europa er opp 15 prosent, ifølge Hallmark.