Ellevill elektrisk hyperbil er ett skritt nærmere norske skilter

Med 1.900 hestekrefter og 2.300 Nm skal den klare 0 til 300 km/t på under 12 sekunder. Selskapet har nylig gjennomført høyhastighets-testing i en vindtunnel, samt runder på Nardo-banen i sør-øst Italia, og mener at bilen er god for en toppfart på 350 km/t.