Polestar 2 er den mest spennende nyheten i år, ifølge DinSide og Dagbladets lesere, og bilen vant Folkets favoritt med god margin. Nå har også ekspertene i Dagbladet og DinSide kåret Volvos kinesiske datter til Årets Bil.

– For meg er denne prisen helt spesiell nettopp fordi det er kundene og folket som har talt. Vi er et helt nytt bilmerke og et lite team i Norge, og det er utrolig kult å se at vi kan konkurrere mot store, etablerte navn allerede, forteller Alexander Hørthe, daglig leder i Polestar Norge.

Lanseringen har imidlertid ikke gått knirkefritt for Polestar. Det har vært en del feil med bilene, og flere tusen eksemplarer har blitt tilbakekalt etter at flere biler har mistet fremdriften.

– Det er absolutt ingen drømmesituasjon at noen kunder opplever problemer, og det aller viktigste for oss er jo at kundene er fornøyde og trygge med valget, sier Hørthe.

Årets bil



Dagbladets bilredaksjon er ikke helt overrasket over vinneren, selv om det var flere svært interessante biler i feltet.

Samtlige av ekspertene har Polestar 2 på topplisten og bilen går av med hele tre førsteplasser. Alle har også Porsche Taycan på lista, men denne har kun to førsteplasser. Polestar vant altså bare med ett poeng.

Slik ble plasseringene:

Polestar 2 Porsche Taycan BMW iX3 MG SZ VW ID.3