Mangfoldrapport viser lite mangfold hos Tesla

I økende grad er børsnoterte selskaper forpliktet til å rapportere om sammensetningen av arbeidsstyrken, og å kvotere inn folk med ulik bakgrunn inn i styrene. En undersøkelse gjort av Boston Consulting Group viser at selskaper med større variasjon i ledergruppen er mer innovative, skriver CNBC.

Ledelsen 59 prosent hvit

Tesla sin første mangfoldsrapport viser at arbeidsstyrken til verdens mest verdifulle bilprodusent i USA består av 79 prosent av menn av 21 prosent kvinner. I ledelsen er det 83 prosent menn, og blant de som forfremmet i 2020 var 77 prosent av dem menn.

Svarte og afroamerikanske ansatte står for rundt 10 prosent av arbeidsstyrken, og 4 prosent av ledelsen.

Ansatte med asiatisk bakgrunn representerer 21 prosent av de sysselsatte hos Tesla, og 25 prosent av ledelsen.

22 prosent av arbeidsstyrken er latinamerikanere, hvorav ledelsen består av 4 prosent latinamerikanere.

Ansatte som ansees som hvite står for 34 prosent av arbeidsstyrken hos bilprodusenten. Samtidig som ledelsen består av 59 prosent hvite, og 35 prosent av alle forfremmelser i 2020 gikk til hvite.

Folk fra Stillehavsøyene og urfolk kommer under kategorien «Andre grupper», og står for omtrent 7 prosent av Teslas arbeidsstyrke, og 1 prosent av ledelsen.

Tesla nekter for diskriminering

Ledelsesgruppen utgjør under 0,4 prosent av den totale arbeidsstokken til Tesla.

Ifølge CNBC kommer rapporten etter at flere påstander om diskriminerende behandling i Tesla fra ansatte og tidligere ansatte. Beskyldninger som Tesla avviser.

Tesla la likevel frem planer for å holde arbeidsstyrken minst like mangfoldig som i dag. I tillegg til andre tiltak skal Tesla rekruttere ansatte fra historisk svarte universiteter samt tilby en rekke nye lærlingplasser og gjennomgå opplæringen for alle lederne i 2021.