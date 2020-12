Har åpnet for bestillinger på elbil som aldri må lades

Aptera Motor var et start-up selskap som ble dannet i San Diego i California i 2005 og senere slått konkurs i 2011. I 2019 ble det pustet nytt liv i selskapet med de samme grunnleggerne som i 2005, Chris Anthony og Stava Fambro. Det nye kapittelet begynte med en innsamlingsaksjon og et mål om å skape den mest energieffektive bilen i verden, som kunne benyttes på offentlige veier. Etter restarten har selskapet hentet flere millioner dollar fra ulike investorer og innsamlinger.

GRUNNLEGGERE: Chris Anthony og Stava Fambro. Foto: Aptera

I slutten av forrige uke lanserte endelig Aptera Motor Corp. kreasjonen, som heter det samme som selskapet, og åpnet samtidig for bestillinger.

Selskapet hevder at Aptera skal kunne lade inntil 72 km. pr. dag via tre kvadratmeter med solpaneler på taket. Solpanelene skal ha en svært effektiv og energivennlig struktur på 180 grader, og er bygget inn i karosseriet på bilen.

TREHJULING: Aptera har tre hjul og utradisjonelle dører. Foto: Aptera

Selskapet mener at Aptera er den første bilen som kun baserer seg på solenergi for å kunne kjøres (sEV). Den er i tillegg utstyrt med et batteri og en ladekabel hvis været ikke skulle være optimalt. Gjennom bruk av lette materialer i byggeprosessen, samt et ekstremt fokus på aerodynamikk, har Aptera en ekstremt lav dragkoeffisient (Cd) på 0,13. Til sammenligning er det vanlig med en koeffisient på mellom 0,25 og 0,3 for en gjennomsnittlig moderne bil.

STIKK: Aptera kan også lades på den tradisjonelle måten. Foto: Aptera

Resultatet er en rekkevidde på hele 1.000 miles, som tilsvarer 1.609 kilometer, ifølge Aptera.

Farten er det heller ikke noe å si på. Den lille elbilen skal klare sprinten fra 0 til 100 på 3,5 sekunder og har en toppfart på 177 km/t. Aptera lover stabilitet i høye hastigheter, til tross for at modellen kun har tre hjul.

ENKELT: Interøret i Aptera fremstår minimalistisk. Foto: Aptera

Selskapet har åpnet for bestillinger og de første utgavene skal produseres i 2021. Prisene varierer fra 25.900-46.900 dollar, avhengig av rekkevidde og om du skal ha trekk på alle hjulene eller ikke. Hvorvidt modellen kommer til Norge opplyses det ikke om.