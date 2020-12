I følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det i fjor registrert 3,8 prosent færre nye personbiler i 2019 enn året før, hvilket også var preget av nedgang (med nærmere minus 7 prosent). Samtidig får lederne i norsk bilbransje godt betalt for jobben. Se tabellen over Norges best betalte billedere litt lenger ned i saken.

Totalt ble det registrert 142.381 nybiler i Norge. Mest solgt var nykommeren Tesla Model 3, med 15.683 registrerte eksemplarer.

TOPPEN AV 2018: Maarud styrte BOS frem til januar 2020. I skattelistene for 2018 var han på topp. Tallene fra 2019 viser en halvering i inntekt. Fra omtrent 16 til 8 millioner kroner. Foto: Eivins Yggeseth

Troneskifte

I 2018 var det nå tidligere BOS-sjef Bjørn Maarud som tronet listen over bransjen best betalte. Han var konsernsjef i Bertel O. Steen frem til januar 2020. Nå står han blant annet oppført som styreleder i Cutters og styremedlem i det nordiske skadeverkstedkonsernet Werksta. På skattelistene for 2019 er han nå ikke lenger nummer én over biltoppene. Maarud står oppført med 8,3 millioner kroner i inntekt. Ned fra 16,1 millioner kroner året før.

Hos en av landets andre bilgiganter har det også vært utskiftninger i toppledelsen. Tidligere konsernsjef i Harald A. Møller, Terje Male, gikk av i april 2019. På skattelisten står han oppført med 18 millioner kroner i inntekt, samt en formue på nærmere 6,5 millioner kroner. Med det tar han over som den med mest inntekt. Han jobber nå som daglig leder i konsulentselskapet Varde Hartmark.

Nummer to på 2019-listen er nåværende adm. direktør i Harald A. Møller, Ulf Tore Hekneby. I 2019 leverte konsernet samlede driftsinntekter på 30,6 milliarder kroner (en økning tilsvarende 17 prosent fra året før) og resultatet før skatt endte på over 1 milliard kroner.

VOLVO-SJEF: Rita Kristin Broch. Foto: Volvo Cars Norway

Volvo-sjefen tjente 2,7 millioner kroner

Kvinnen med størst inntekt i Finansavisens oversikt er Rita Kristin Broch. Hun er adm. direktør i Volvo Norge og står oppført med nærmere 2,7 millioner kroner i inntekt. Broch ønsker ikke å kommentere saken ovenfor Finansavisen.

Sortert etter formue er det RSA-sjefen Frank Dunvold som troner, med 69,7 millioner kroner i oppført formue. RSA selger i Norge blant annet merkene Suzuki, Alfa Romeo og Fiat. Nylig har de også tatt det kinesiske elbilmerket BYD til Norge.

«En stor del av inntekten er utbytter fra aksjeselskaper», skriver Dunvold i en epost til Finansavisen.

Vi minner om at listen inneholder nettotall som ikke nødvendigvis sier så mye om realiteten. De virkelige formuene finner du i Kapitals liste over Norges 400 rikeste.