Tesla inngår aksjedistribusjonsavtale

Verdens mest verdifulle bilprodusent, Tesla, har inngått en aksjedistribusjonsavtale for salg av aksjer for opptil fem milliarder dollar. Det opplyser det amerikanske finanstilsynet om tirsdag, skriver TDN Direkt.

Tesla har allerede blitt enige med flere banker om å selge aksjene til markedspris i et «at-the-marked»-tilbud. Det vil si at prisen blir satt ved salg. Tesla kan avbryte programmet når de måtte føle for, og trenger heller ikke å selge noen aksjer.