Slangeproblemer for Teslas Gigafactory

Tesla har møtt på problemer i byggingen av sin nye Gigafactory som skal ligge i Brandenburg i Tyskland. Etter å ha begynt ryddingen av en furuskog, ble den amerikanske bilprodusenten pålagt å stanse aktiviteten av tysk domstol. Arbeidet må opphøre inntil Tesla kan bevise at byggingen av fabrikken ikke vil skade slanger og øgler som har gått i hi, skriver CNBC.

Andre seier mot Tesla

Dette er den andre seieren for miljøaktivister i Tyskland mot Teslas nye Gigafactory. Tidligere har Tesla måtte gi etter for aktivistenes krav om å redusere vannforbruket på nye anlegget med over en tredjedel.

De seneste forsinkelsene kan gjøre at produksjonsstarten ved den nye fabrikken blir utsatt til sent neste år eller til 2022. I utgangspunktet håpet Tesla på kunne starte produksjonen i Tyskland innen juli 2021.

Verdens mest verdifulle bilprodusent møter litt andre reguleringen i Tyskland enn de har gjort andre steder. I Shanghai ble tilsvarende fabrikk oppført på under ett år, mens det i november var over ett år siden Musk annonserte planene om en fabrikk i Brandenburg.

– Alle vet at tysk ingeniørarbeid helt sikkert er enestående. Det er en del av grunnen til at vi lokaliserer vårt Gigafactory Europa i Tyskland, sa Musk da han kunngjorde fabrikken i november 2019.