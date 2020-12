Gene Munster, grunnlegger og adm. direktør i Loup Ventures, har et kursmål på 2.500 dollar innen tre år på Tesla-aksjen.

Dersom spådommen slår til vil Tesla være verdsatt til over 2.000 milliarder dollar, eller 17.500 milliarder kroner, i 2023. Til sammenligning ligger hele det norske oljefondet nå på like under 11.000 milliarder kroner.

– Teslas historie kommer til å utvikle seg i månedene og årene fremover, og de kommer ikke til å være et bilselskap. De vil bruke teknologien de nå lager hva gjelder autonome biler, og bruke det i egne markeder, sier Munster i et intervju med CNBC.

Han trekker også frem at det kun er én aksje som kan stå i veien for Teslas videre fremgang – Apple.

– Hva planene deres er når det gjelder kjøretøy har de vært stille om, og jeg venter ikke det vil skje i nær fremtid. Men det er den eneste kunngjøringen som ville gjøre at jeg som Tesla-investor ville tatt et steg tilbake og tenkt over ting, sier han.

Han trekker frem at tradisjonelle bilselskaper ikke har mulighet til å hamle opp med Tesla. De nærmeste som Munster trekker fram, er Volkswagen og deretter General Motors, men han mener at det toget har gått.

Pushe marginer

Munster trekker også frem at forsikring kan være en stor del av Teslas inntekter i tiden fremover.

– Elon har nylig sagt at 30 til 40 prosent av verdien av bilen kan være i forsikring. Det betyr at de kan starte å tilby sin egen forsikring og bedre marginene. Det er høymargins inntekter, sier Munster.

Som om ikke det er nok kaster Munster også inn flyvende taxier.

– Jeg vil ikke investere i Tesla basert på det, men konseptet om at selskapet vil fortsette å utvikle seg og være en leder i techsektoren, er det liten tvil om.