Ferrari-sjefen slutter på dagen

Ferrari meldte torsdag kveld at konsernsjef Louis Camilleri av personlige årsaker trekker seg fra stillingen med umiddelbar virkning, og at styreleder John Elkann tar over stillingen inntil videre, mens selskapet ser etter en ny toppsjef.

UMIDDELBAR VIRKNING: Ferrari-sjef Louis Camilleri har besluttet å trekke seg. Foto: NTB

Camilleri forlater også vervet som styremedlem i Ferrari.

Han har vært Ferrari-sjef siden 2018, da Ferrari- og Fiat-topp Sergio Marchionne brått gikk bort, og har sittet i Ferrari-styret siden 2015.

Ikke covid-19

Reuters-kilder trekker frem at 65 år gamle Camilleri har vært innlagt på sykehus for covid-19-behandling de seneste ukene, men at han nå skal ha flyttet hjem igjen og være på bedringens vei – og at det ikke er dette som er årsaken til hans brå fratredelse.

Camilleri har også fratrådt vervet som styreleder i tobakkgiganten Philip Morris International.

All-time high

Nyhetsbyrået trekker frem at Ferrari under Camilleris ledelse har vært blant de bilselskapene som har gjort det best på børs, og at Ferrari-aksjen på Camilleris vakt har nådd nye rekordnivåer. Den Milano-noterte Ferrari-aksjen steg til ny all-time high på 182,95 euro i november.

Fredag har markedsaktørene reagert negativt på Camilleri-avgangen.

Ferrari-aksjen er i 14-tiden ned 0,2 prosent i Milano-handelen, til cirka 176 euro, men har vært nede i under 174 euro på det laveste.

Reuters' kilder opplyser forøvrig at å finne Camilleris etterfølger ikke vil bli noen forhastet prosess for Ferrari, men at selskapet vil bruke den tiden det tar.