Hyundai kjøper robotprodusent

Hyundai Motor Group er blitt enige med SoftBank om å kjøpe 80 prosent av aksjene i robotprodusenten Boston Dynamics. SoftBank vil bli sittende på de gjenstående 20 prosentene i selskapet.

Hyundai sier en pressemelding at avtalen verdsetter Boston Dynamics til 1,1 milliarder dollar. Noe som tyder på at den koreanske bilprodusenten betaler rundt 880 millioner dollar, rundt 7,8 milliarder kroner, for sin andel, skriver CNBC.

Automatiserer biler og fabrikker

Hyundai håper å kunne utnytte robotteknologi for å utvide automatiseringen av fabrikkene sine, samt for utvikling av autonome kjøretøy – som biler og droner.

Oppkjøpet kommer etter at den nye styrelederen i Hyundai Motor Group, Eui-sun Chung, har lovet å redusere selskapets avhengighet av tradisjonell bilproduksjon. Chung har tidligere gått ut å sagt at robotløsninger vil utgjøre 20 prosent av selskapets fremtidige drift, mens bilproduksjon vil stå for 50 prosent av driften og de siste 30 prosentene skal komme fra urban luftmobilitet.

Ifølge CNBC skal Chung eie 20 prosent av Boston Dynamics, mens Hyundai og selskapets datterselskaper vil eie 60 prosent.

Boston Dynamics, som ble startet på Massachusetts Institute of Technology i 1992, ble kjøpt opp av Google i 2013 og solgt til SoftBank i 2017.