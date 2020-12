McLaren selger så mye som 33 prosent av racingselskapet til USA-baserte investorer. Selskap ønsker å finansiere utvikling og pynte på balansen.

MSP Sports Capital vil investere 185 millioner pund, 2,2 milliarder kroner, i McLaren Racing og tar med det 15 prosents eierandel i selskapet – i første i omgang. Det er også opsjoner om å utvide eierskapet til 33 prosent innen 2022, sier McLaren i en pressemelding.

Transaksjonen verdsetter McLaren Racing til om lag 560 millioner pund, eller 6,5 milliarder kroner.

McLaren må refinansiere obligasjoner som løper ut i 2022 og reparere finanspostene sine for å kunne fortsette å konkurrere med Ferrari og Mercedes i Formel 1. Selskapet vurderer også å selge hovedkvarteret utenfor London og ser på alternativer for resten av driften.

– Vi må refinansiere gjelden vår. Jeg liker ikke gjeld, så hvis vi kan få en god løsning med salg og leaseback – hvorfor ikke? sier Paul Walsh, adm. direktør i McLaren Group, til Reuters.

– Pengene fra oppkjøpet vil umiddelbart gå til racing så vi kan finansiere driften. Dette er en god transaksjon som vil gagne hele gruppen.

God transaksjon

Joel Levington, en kredittanalytiker hos Bloomberg, estimerer at selskapet må hente om lag 130 millioner pund for å få likviditeten opp på et nivå som er konkurransedyktig.

Tidligere i år fikk selskapet 300 millioner pund i frisk kapital, men det var ikke nok da pandemien kom og skylte det hele bort.

McLarens tredje kvartal viste at inntektene økte med 60 prosent fra forrige kvartal, men ned 60 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Ja, vi har hatt midlertidige tilbakefall som alle andre under pandemien, men vi ser allerede en oppblussing i etterspørselen, sier Walsh.

– Denne transaksjonen dekker de neste to-tre årene, så nå trenger vi ikke uroe oss mer for det.