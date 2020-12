– Neste år blir kritisk. Salget skal opp 50 prosent

Morgan Stanley mener at det globale salget av elektriske kjøretøy vil vokse med 50 prosent eller mer til neste år, og at salget av tradisjonelle forbrenningsmotorer vil øke med 2-5 prosent. Det fremgår av et ferskt notat til en gruppe investorer fra en rekke analytikere i storbanken, ifølge CNBC.

I notatet skriver analytikerne at den elektriske andelen av bilparken vil øke til 4 prosent neste år, og at de ser en økning til 31 prosents markedsandel innen 2030.

«2021 er i ferd med å bli et kritisk år for vridningen mot elektriske biler globalt og året vil diktere tempoet for utvidelsen fremover», skriver Morgan Stanley-analytikeren Adam Jones i notatet.

Investorinteressen for elektriske kjøretøy og tilhørende aksjer var blandet forrige uke. Tesla-aksjen økte 2,80 prosent, mens det kinesiske bilmerket Nio, som handles på New York-børsen, sank 7,54 prosent. Batteriprodusenten Aptiv økte med marginale 0,84 prosent, mens den kinesiske produsenten av batterier til elbiler og elbiler steg 5,09 prosent.

Her hjemme har andelen elbiler av det totale nybilsalget vokst siden 2016. For fire år siden utgjorde elbiler 15,7 prosent av det totale nybilsalget, mens Norsk Elbilforening estimerer en andel på 52,2 prosent i 2020. I fjor var andelen på 42,4 prosent.