Tesla stenger produksjonslinjer

Tesla har informert de ansatte ved fabrikken i Freemont i California om at produksjonen av Model S og X vil stenge fra 24. desember til 11. januar neste år, ifølge en intern e-post CNBC har fått tak i.

De ansatte som jobber ved produksjonslinjene vil få en uke betalt, i tillegg til noen få betalte feriedager. De er også spurt om å ta noen ubetalte feriedager, men kan også jobbe andre steder når produksjonen holder stengt.

Tesla rapporterte i rapporten for tredje kvartal, som ble avsluttet 30. september, at rundt 11 prosent av modellene som ble produsert var av typen S eller X. Resten av Model 3 og Y. Det kan dermed tyde på at nedstegningen er et grep i forhold til etterspørselen av disse modellene, ettersom Musk opplyser i e-posten at «etterspørselen vil være høyere enn produksjonen dette kvartalet».

I tredje kvartal produserte Tesla 15.200 biler.