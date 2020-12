Nå åpnes det for flere typer personlige skilt

Siden 2017 har det vært lov å bruke personlige kjennemerker på bil med skilt i vanlig størrelse.

– Regjeringen ønsker å åpne for at flere skal kunne sette et personlig preg på kjennemerkene på kjøretøyet sitt. Hvis ønsket er et personlig skilt i amerikansk størrelse på bil, eller personlig skilt på motorsykkel eller tilhenger, så åpner forslaget nettopp opp for det, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).



Dagens ordning for personlige kjennemerker gjelder kun i ordinær størrelse, altså 52x11 centimeter. Nå sendes et forslag på høring som åpner opp for at personlige kjennemerker skal bli tilgjengelig i enda flere størrelser.

Forslaget åpner for stort og høyt skilt (34x21 cm), lite og smalt (30x8,5 cm), lite og høyt (22x15 cm), amerikansk skilt (30x15 cm) og skilt til tilhenger (47x11 cm).

Dersom forslaget blir vedtatt, vil ordningen sannsynligvis være på plass sommeren 2021, opplyser Samferdselsdepartementet.

(©NTB)