2020 har vært et stort elbilår med mange nye modeller og godt salg. Personbilparken i Norge består nå av 9,7 prosent helt elektriske biler, og av alle nyregistrerte personbiler går 52,2 prosent av de kun på strøm, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Det elektriske skiftet er for alvor i gang, godt hjulpet av et bredere modellutvalg.

Finansavisen Motor kåret nylig årets beste elbil og det var mange gode kandidater på listen. Blant annet har nykommeren MG ZS blitt introdusert på det norske markedet, samt nykommere fra mer etablerte merker som Peugeot e-2008, Volkswagen ID.3 og Volvo XC40 P8. Litt mer utradisjonelle varianter er Polestar 2, Porsche Taycan og SUVen Audi e-tron.

Det er med andre ord blitt langt mer å velge i på kort tid, og enda flere godbiter er på vei. Det er temaet i ukens Mil etter Mil-episode.

– Vi begynner å komme inn i tid da det faktisk begynner å bli litt utvalg, sier bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

NYKOMMER: Audi e-tron GT kan du bestille til våren, ifølge bilprodusenten fra Ingolstadt. Foto: Audi

En av modellene som vil øke utvalget er Audi e-tron GT, som allerede er i produksjon. Den kan du legge inn bestilling på til våren.

– Audi e-tron GT er for deg som synes Porsche Taycan er litt passert og synes at det er litt for mange av dem, sier medprogramleder og Finansavisen Motor-journalist Håkon Sæbø.

I tillegg snakker Mil etter Mil-gutta om en annen nykommer fra Audi, en ny variant fra Kina, en erkeamerikansk SUV i ny drakt og mange andre elektriske godbiter.

