Talkshowvert og bilentusiast Jay Leno er kjent for å ha hundrevis av biler – alt fra supersportsbiler til dampdrevne biler fra tidlig 1900-tall.

I forkant av at Tesla nå blir inkludert i S&P 500-indeksen har bileksperten uttalt seg om hva han mener har gjort Tesla til den gigantsuksessen det har blitt.

Leno mener det geniale grepet Tesla-sjef Elon Musk gjorde var å bygge infrastrukturen samtidig som han bygde bilen.

– I dag lager mange bilprodusentene fremdeles elbiler, men hvor skal man lade dem? Elon var smart. Da han startet visste han at dette ville slå an, så han bygde ladestasjoner, sier Leno til CNBC.

2020 har blitt et historisk år for Tesla. Nå er selskapet det sjette største selskapet i verden, bak blant annet Apple, og aksjen har steget hele 710 prosent hittil i år.

Tesla-bull

Leno tror Tesla kan beholde dominansen i elbilsegmentet.

– Europeiske biler kommer til kort. De har ikke rekkevidden til Tesla. Det virker som noen har et mindreverdighetskompleks og tror at alt i Europa er bedre enn det fra USA.

Bilguruen trekker frem Corvette som et eksempel. Den amerikanske muskelbilen konkurrerer ifølge Leno med både Lamborghini og Ferrari og koster bare 60.000 dollar, eller 515.000 kroner.

– Elon kan sende en rakett ut i verdensrommet og få den til å lande på jorden igjen til en brøkdel av prisen av myndighetene. De gjør det billigere, raskere og mer effektivt, sier Leno.

Leno understreker imidlertid at dem som vil «føle rumlingen av en bil under dem bør kjøpe en annen bil». Bilelskeren er kjent for å ha merker som Ferrari, Ford Cobra og Lamborghini, men de er ikke praktiske nok til dagligdags kjøring.

– Når du er i en stillegående elbil forurenser du ikke og du sparer penger. Når jeg vil ha det gøy tar jeg med meg 1960 Triumph TR3 og kjører rundt på måfå, men snakker du om hverdagsbiler er det ingen som slår Tesla.