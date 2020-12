Japan dobler elbilsubsidiene

Japans klima- og energidepartement har annonsert en midlertidig dobling i subsidiene for å kjøpe helelektriske biler og plug-in-hybrider, ifølge Nippon.

De nye satsene for helelektriske kjøretøy settes fra 400.000 til 800.000 yen, tilsvarende ca. 34.000 til 68.000 kroner, mens satsene for plug-in-hybrider settes fra 200.000 til 400.000 yen, som tilsvarer en økning på ca. 17.000 til 34.000 kroner.

For å få maks uttelling må man kunne dokumentere at all energien for lading hjemme eller på jobb kommer fra en fornybar energikilde. Japanske myndigheter har øremerket 680 millioner kroner til prosjektet, som burde holde til rundt 10.000 helelektriske biler med full sats.

Hydrogensatsningen får i tillegg et skikkelig økonomisk løft. Velger du en ny bil som kun går på hydrogen vil du motta mer enn de nåværende 2,25 millioner yen, tilsvarende rundt 191.000 kroner, i støtte fra myndighetene.

Et eksakt beløp er ikke satt, men Nippon har regnet seg frem til et støttebeløp på over 26.000 dollar for en ny hydrogenbil, som tilsvarer rundt 228.000 norske kroner.