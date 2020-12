Fiat og Peugeot slår seg sammen – blir fjerde størst i verden

Fiat Chrysler og PSA Group, bedre kjent som Peugeot og Citroën, har fått EUs velsignelse til å fusjonere. Sammenslåingen har vært kjent lenge, men EUs godkjennelse var det største hinderet for å gjennomføre sammenslåingen.

Etter sammenslåingen vil selskapet bli verdens fjerde største bilprodusent etter Toyota, Volkswagen og Daimler og være verdsatt til hele 38 milliarder dollar, eller 330 milliarder kroner.

Fiat Chrysler og PSA-gruppen måtte gå med på å lage små og mellomstore varebiler for Toyota ved sine franske og spanske fabrikker, i tillegg til å åpne reparasjonsnettverket til rivaler.

EU har nemlig vært urolige for selskapets mulighet til å få monopol i markedet over mindre varebiler.

– Tilgang på et konkurransedyktig marked for små kommersielle varebiler er viktig for mange selvstendig næringsdrivende, sier Margrethe Vestager, EUs konkurransekommisjonær.