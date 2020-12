Tirsdag ble det kjent at Apple går videre med en bilsatsing, som går ut på at selskapet har et mål om å være klar med en personbil i 2024.

Prosjektet som har fått navnet «Project Titan» har gått i rykk og napp siden starten i 2014, og så sent som i fjor sparket Doug Field 190 personer fra teamet. Field hadde da returnert fra Tesla året før for å lede prosjektet.

Etter noen timer med handel på Wall Street er Tesla-aksjen ned 4,1 prosent til 623,3 dollar, mens Apple-aksjen er opp 3,5 prosent til 132,7 dollar.

Til tross for en ripe i lakken for Tesla, lar ikke analytiker Joe Osha i JMP Securities seg skremme av situasjonen.

«På den måten vi har sett Tesla utvikle seg de siste seks månedene, har vårt mål om 2,5 millioner leverte biler for 2025 sett stadig mer sannsynlig ut. Nå som vi avslutter året og vurderer Teslas konkurranseposisjon, ser markedsmuligheten større ut enn vi trodde», argumenterer analytikeren ifølge Marketwatch.

Osha oppjusterte også kursmålet til 788 dollar, fra tidligere 516 dollar. Det vil si at han ser for seg en oppside på omtrent 26,4 prosent.