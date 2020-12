Nå er det slutt for denne norgessuksessen

23. desember 2020 gikk Volkswagens e-Golf inn i historiebøkene da den siste utgaven rullet ut fra Transparent-fabrikken i Dresden i Tyskland. E-Golf har vært en stor suksess for Volkswagen i Norge og nå er det en ny norgesfavoritt som skal produseres, nemlig ID.3.

Totalt har 50.401 Volkswagen e-Golf blitt produsert ved fabrikken på Tysklands østkant, siden 2017. Nå venter en rekonstruksjon av fabrikken i tre uker før nye elektriske ID.3 skal rulle ut fabrikkdørene i begynnelsen av 2021.

E-Golf ble første gang vist på bilutstillingen i Frankfurt i 2013 og kom på markedet året etter. I Norge ble den elektriske golfen tilgjengelig for bestilling 25. februar 2014 og de første eksemplarene ble levert i juni samme år.

Modellen ble en umiddelbar suksess i Norge, med et tradisjonelt og kjent utseende, særdeles gunstig pris og akseptabel rekkevidde da elbiler var i startgropen. I løpet av de to første årene ble det førstegangsregistrert over 13.500 eksemplarer av e-Golf, og rett før den oppgraderte utgaven kom våren 2017, var antallet økt til 17.000.

Nå skal ID.3 overta fabrikklokalene og modellen har fått en særdeles god salgsstart i Norge. I november toppet den nybilstatistikken med 986 biler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).