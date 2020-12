Kan få 1,3 millioner for lekebil

Leketøygiganten Mattels «Hot Wheels» har i en årrekke vært populære blant både barn og samlere verden over. Ikke er de dyre, og stort sett hver eneste leketøysforretning selger dem.

Noen er imidlertid verdt mer enn andre, og eiendomsmegler Bruce Pascal fra Washington, kan være eier av den aller dyreste av dem: En rosa 1969-versjon av Volkswagen-bussen «Beach Bomb», skriver CNN Money.

Verdien er estimert til hele 150.000 dollar, tilsvarende ca. 1,3 millioner kroner, og eksperter sier at vurderingen av den lille bilen er helt troverdig, basert på at den er ekstrem sjelden og i nesten perfekte tilstand.

– Når det kommer til en hvilken som helst samling, finnes det alltid en «Holy Grail», der tilbudet rett og slett ikke kan møte etterspørselen, noe som får prisen til å gå gjennom taket, sier Travis Landry, en takstmann med Bruneau & Co. Auctioneers på Rhode Island til CNN.

Før du selv begynner å lete på loftet etter Hot Wheels fra barndommen, er det imidlertid verdt å vite at de fleste av de mest verdifulle modellene er prototyper, som aldri kom for salg i butikkene.

Den originale Beach Bomb-modellen var nemlig et mislykket eksperiment. I sitt andre år på markedet ønsket Hot Wheels å designe en Volkswagen-buss i California-stil. Den hadde naturtro proporsjoner nedskalert til 1/64-størrelse, med små surfebrett som stakk ut bakvinduet. Men det var ikke nok at den så bra ut, den skulle helst også gå fort, og trøbbel med vektfordelingen gjorde at de ansatte i Mattel måtte designe en ny versjon.

Pascal kjøpte den rosa lebilen tilbake i 1999, etter å ha sett avisartikler om at den opprinnelig skulle selges for 72.000 dollar. Da dette ikke skjedde tok Pascal kontakt med selgeren, og kjøpte bilen for over 50.000 dollar. Den nøyaktige prisen ble de to partene enige om å holde hemmelig.