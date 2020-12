19 aksjer for de som synes Tesla og Nio er for høyt priset

Etter en oppgang på 691 prosent i år for Tesla og 1.038,6 prosent for Nio, er det flere som synes at prisingen begynner å bli for høy. Likevel finnes det flere gode kandidater dersom man tror på elbiler.

Alle analytikerne som dekker aksjene Honda Motor, Iljin Materials, Kia Motors og Samsung Electro-Mechanics anbefaler kjøp.

Her er Marketwatchs liste over 19 aksjer som blir dekket av minst ti analytikere med aksjenes oppside. Listen inneholder både selskaper som produserer egne elbiler og selskaper som leverer til produsentene: