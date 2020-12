– Hver femte bil skal være elektrisk innen to år

BMW har allerede trappet opp elektrifiseringen med i3, iX3 og iX, men det stopper ikke der. I et ferskt intervju med den tyske avisen Augsburger Allgemeine uttaler adm. direktør Oliver Zipse at den elektriske andelen nærmest skal tredobles innen to år.

«Vi øker antallet elektriske biler kraftig og mellom 2021 og 2023 vil vi bygge en kvart million flere biler med elektrisk motor enn det vi opprinnelig hadde planlagt», uttaler han til avisen mandag.

Zipse legger til at BMW vil at hver femte produserte bil det selger skal være elektrisk innen 2023, sammenlignet med rundt åtte prosent i år. Han påpeker også at infrastrukturen vil bli viktig.

«15.000 private og rundt 1.300 offentlige ladepunkter må settes i drift hver eneste uke for å bygge ut et solid nettverk. Dessverre er vi langt fra det», sier Zipse.

To i en smekk

BMW slo virkelig gjennom i det elektriske markedet med lanseringen av i3 i 2013. Modellen har solgt svært godt her hjemme, men med SUV-trenden som herjer i Europa har BMW tilpasset seg og lansert to høyreiste varianter.

MELLOMSTOR: BMW iX3. Foto: Håkon Sæbø

Den første utgaven er iX3, som er basert på deres mellomstore SUV X3. I den får du en rekkevidde på 460 kilometer, 296 hestekrefter og 0-100 på 6,8 sekunder. Modellen kommer i første omgang i tre varianter, Charged, Charged Plus og Fully Charged Edition, der den billigste starter på 571.720 kroner. Toppmodellen starter på 627.720 kroner.

STØRRE: BMW iX. Foto: BMW

Hvis plassen blir for liten i iX3 lanserte BMW nylig et større alternativ som har fått navnet iX. Med over 500 hestekrefter går null til 100 kilometer i timen unna på under 5 sekunder, og den har en oppgitt rekkevidde på over 600 kilometer.

Den nyeste kreasjonen er lang og bred som en X5, høy som en X6 og med hjul som en X7. iX har også firehjulsdrift, siden bilen har to elektriske motorer, i motsetning til iX3.