– For å være ærlig produserer vi hybrider kun på grunn av miljøkravene

McLaren er ikke kjent for å være det mest klimavennlige bilmerket med deres lange rekke av elleville superbiler. Store motorer og tilhørende kort tid fra 0-100 er det man forbinder med bilprodusenten fra Surrey, men i 2013 måtte også McLaren tilpasse seg det elektriske skiftet.

De første utgavene av modellen P1 ble levert til kundene i oktober for syv år siden, og i november var alle utsolgt. P1 er en mildhybrid og var den første bilen fra McLaren med en elektrisk motor innabords. Batteriet er minimalt og gir en rekkevidde på 10 kilometer kun ved elektrisk kjøring. Kombinert med en V8er på 727 hestekrefter kvalifiserer den nok ikke som noen drømmebil for miljøforkjemperne.

P1 ble uansett startskuddet for elektrifiseringen av det erkebritiske merket. «Next-Generation High-Performance Hybrid (HPH)» er det nye satsningsprosjektet til McLaren. Det omfatter i første omgang en ny hybrid superbil, Artura, som er inne i den siste testfasen og skal introduseres i løpet av første halvår 2021.

«Dette er en ny type McLaren for en ny æra. Vi ser på denne bilen som en ekte «neste generasjon»-superbil og kan ikke vente med å få den ut til kundene», uttaler Mike Flewitt, adm. direktør i McLaren Automotive, i en pressemelding i oktober.

Legger ikke skjul på grunnen

I et ferskt intervju med magasinet Wheels legger ikke Flewitt skjul på at det kommer flere hybride utgaver fra selskapet, men det er ikke frivillig.

«Jeg må være ærlig og si at vi kun produserer hybridbiler på grunn av miljøkravene. Jeg kan ikke se for meg at vi vil produsere noe annet enn hybridbiler etter 2022-2023 på grunn av kravene», uttaler Flewitt i intervjuet, ifølge Motor1.

Flewitt sier også i intervjuet at han til stadighet får spørsmål om de skal utvikle en SUV, slik mange andre merker som Lamborghini og Aston Martin har hatt suksess med.

«Svaret på det spørsmålet er kort og enkelt nei, og grunnen er helt rasjonell. Vi er et merke som er knyttet til motorsport og superbiler. Det er altfor tidlig å utvide til andre områder og lage et produkt som åpenbart ikke har røtter i vår historie», sier Flewitt.