Analytiker sammenligner Tesla med historiens største svindel

Analytiker Gordon Johnson i GLJ Reserach sammenligner Tesla med Bernie Madoff, som i 2009 ble dømt til 150 år i fengsel for å lure investorer for 65 milliarder dollar gjennom historiens største Ponzi-svindel.

Johnson oppjusterte nylig estimatet på antall leveranser for Tesla i 4. kvartal til 185.000 biler, opp fra et tidligere estimat på 174.000, ifølge Barron's.

Analytikeren forklarer at Teslas priskutt gir høyere etterspørsel, men at det også bør bety lavere marginer til tross for lavere kostnader, noe han bruker som utgangspunkt til å sammenligne med Bernie Madoff.

Ser likheter med svindel

«Kjennetegnet til Bernie Madoffs svindel var konsistent umulig avkastning. Med en rekke akutte priskutt for Teslas biler i år over forskjellige geografiske områder, men marginer som fortsetter å stige, ser vi likheter mellom Teslas rapporterte marginer og Madoffs avkastning», forklarer Johnson ifølge Barron's.

Til Barron's forklarer analytikeren at aggressiv regnskapsføring av programvaresalg og bilgarantier er noe av grunnen til at Tesla kan levere konsistente høye marginer.

Ikke alene om ankalgelsen

Johnson er ikke alene om anklagelsen. I slutten av 2019 stilte hedgefondforvalter David Einhorn spørsmålstegn ved Teslas kundefordringer. Han mente at selskapets utestående kundefordringer i prosent av omsetningen var lavere enn andre bilselskaper og hadde vært stabil de siste kvartalene.

Den gang svarte Elon Musk på kritikken i et brev med å anklage Einhorn for falske anklagelser, og hvordan han ikke så den fantastiske jobben de ansatte gjør. Einhorn ble invitert på en omvisning hos Tesla av Musk selv.

Tesla ønsket imidlertidig ikke å gi Johnson en kommentar til hans rapport. I tillegg til å være kritisk til Teslas marginer, er Johnson også en av Wall Streets største Tesla-kritikere. Han har et kursmål på 40 dollar, noe som tilsvarer en kollaps 94,2 prosent.