Vanvittig milepæl for salget av elbiler og plug-in hybrider

I november ble det solgt 414.300 elbiler og plug-in hybrider, som er ny rekord i en enkelt måned. Markedet i Kina er i kraftig vekst og stod for over 198.000 enheter, mens Europa også gjorde det bra med rundt 166.000 nye biler. Resten av verden står dermed for rundt 50.000 enheter og Nord-Amerika, som mest sannsynlig kan tilegnes brorparten av det resterende salget, er dermed langt bak Europa og Asia, ifølge Insideevs.

414.300 nye biler tilsvarer en vekst på 133 prosent år-over-år i det globale salget av rene elbiler og plug-in hybrider. Det er den høyeste veksten i en enkelt måned på over åtte år.

Den solide veksten i november tilsvarer at 5,9 prosent den globale bilparken består av helt elektriske biler eller plug-in hybrider. Det er også all-time high og skyldes økt salg av denne typen biler i kombinasjon med at det totalt globale bilsalget har gått ned.

Av nybilsalget i november var 289.000 helt elektriske, som tilsvarer en markedsandel på 4,1 prosent og en år-over-år vekst på 125 prosent. Plug-in hybrider står for 125.000 kjøretøy, tilsvarende en markedsandel på 1,8 prosent og en år-over-år vekst på 155 prosent.

Solid vekst i år

I årets 11 første måneder er det solgt i overkant av 2,5 millioner nye hel-elektriske biler og plug-in hybrider, en vekst på 32 prosent år-over-år. Den gjennomsnittlige markedsandelen ligger dermed på 2,8 prosent.

Mest solgte modell for november er Tesla Model 3 med over 39.000 enheter. For 2020 sett under ett er det solgt 300.000 enheter av Teslas minstemann, og desember er ventet å bli en ekstremt god salgsmåned for modellen.

Etter Model 3 følger kinesiske Wuling og modellen Hong Guang, med 33.094 enheter, og Tesla Model Y med 11.481 enheter. Nykommeren fra Volkswagen, ID.3, er inne på topp 20 i år med en 19-plass og 28.840 enheter solgt så langt i år. I november ble det solgt 8.549 enheter av den nye norgesfavoritten.