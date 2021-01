Kraftig salgsfall i november, men elektrisk norgesfavoritt redder fjoråret

I november ble det solgt 414.300 elbiler og plug-in hybrider, som er ny rekord i en enkelt måned. Det tilsvarer en vekst på 133 prosent år-over-år i det globale salget av rene elbiler og plug-in hybrider, og er den høyeste veksten i en enkelt måned på over åtte år.

Men ikke alle bilprodusentene bidro til de sterke tallene. Den sørkoreanske bilprodusenten Hyundai maktet ikke å levere vekst i november og det globale volumet av elektriske biler og plug-in hybrider falt over 24 prosent år-over-år, til 5.717 nye enheter.

For det totale bilsalget til Hyundai så det bedre ut og volumet økte med 3,7 prosent, til nærmere 163.000 enheter. Andelen elektriske biler og plug-in hybrider utgjorde dermed en lavere andel av Hyundais totale produksjon og sank til 3,5 prosent, den laveste andelen på nesten to år, ifølge Insideevs.

Totalt solgte Hyundai 5.130 nye helt elektriske biler i november, som tilsvarer en nedgang på 18 prosent sammenlignet med fjoråret. Plug-in hybrider sankt med 54 prosent, til 587 enheter, og salget av hydrogendrevne biler endte på 371 enheter, ned 51 prosent.

Oppgang for året med Kona i spissen

Så langt i år har Hyundai solgt 73.891 enheter med de tre fornybare drivlinjene, som tilsvarer en oppgang på 1 prosent år-over-år og en andel på 5 prosent av produksjons-porteføljen.

Den elektriske norgesfavoritten Hyundai Kona står for mesteparten av salget med 52.995 enheter så langt i år, og 4.099 biler i november. I Norge kapret Kona en niendeplass på statistikken over flest solgte biler i november med 358 nye biler, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Kona ligger også godt plassert med en fjerdeplass over de mest solgte nye personbilene i Norge i fjorårets 11 første måneder, med 4.529 biler og en markedsandel på 3,9 prosent. Øverst troner Audi med e-tron og 8.773 biler. Hyundai ligger også på sjetteplass over merkene med flest solgte biler fra januar til november i 2020, med 7.063 biler og en markedsandel på 5,8 prosent. Øverst troner Volkswagen med 16.448 biler og en markedsandel på 13,6 prosent, ifølge tall fra OFV.

2021 blir et spennende elektrisk år for Hyundai ettersom den nye Ioniq 5 vil komme på markedet.