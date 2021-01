Tesla leverte nesten 500.000 biler i 2020

Tesla uttalte lørdag at selskapet leverte 180.570 biler i fjerde kvartal av 2020, og slo dermed analytikernes forventninger. Det skriver CNBC.

Bilprodusenten produserte 170.757 biler totalt i samme tidsperiode.

Per torsdag forventet analytikerne på Wall Street at Tesla skulle rapportere leveranser av 174.000 kjøretøy i fjerde kvartal, ifølge FactSet-konsensus. Anslagene varierte fra 151.000 til 184.000.

For året leverte Tesla 499.550 biler. På et årlig aksjonærmøte fortalte Tesla-grunnleggeren Elon Musk til aksjonærene at han forventet et antall leveranser mellom 477.750 og 514.500 biler for året, til tross for innvirkningen av Covid-19.

Tallene inkluderer leveranser av 442.511 enheter av Model 3 og Model Y, mens selskapet produserte 454.932 av kjøretøyene. Elbil-giganten leverte 57.039 Model S og Model X-biler, mens det produserte 54.805 enheter av de samme modellene.

Tesla var i stand til å øke produksjonen og leveransene blant annet ved å opprette et nytt bilanlegg i Shanghai, skriver CNBC.

Børsåret 2020 ble et enestående år for elbil-giganten. Tesla-aksjen steg hele 700 prosent.