Kutter i elbil- og hybrid-subsidiene etter kraftig salgshopp

I november ble det solgt 414.300 elbiler og plug-in hybrider, som er ny rekord i en enkelt måned. Kina stod for salget av over 198.000 enheter, flest av samtlige globale markeder. Salget av biler med elektrisk, hybrid og hydrogen drivlinje har dermed tatt seg kraftig opp igjen i verdens største bilmarked etter corona-smellen tidligere i år.

Det kraftige oppsvinget i salget gjør at Kinas finansdepartement vil kutte subsidiene til kjøretøy med fornybar drivlinje (NEVs) med 20 prosent.

I den kortfattede pressemeldingen fremgår det at subsidiene for personbiler vil kuttes med 20 prosent, mens de vil reduseres med 10 prosent for kommersielle kjøretøy, som busser og taxier. De reduserte subsidiene vil være tilgjengelig ut 2022 og muligens lengre.

Kina forventer at salget av kjøretøy med fornybar drivlinje vil stige til over 1,8 millioner i 2021, mot et ventet volum på 1,3 millioner enheter i 2020. Landets mål er at denne typen kjøretøy skal oppnå en markedsandel på 20 prosent innen 2025, mot dagens andel på rundt seks prosent.