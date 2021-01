PSA-aksjonærer støtter fusjon med Fiat Chrysler

Resultatet av avstemningene mandag var nesten enstemmig, ifølge toppsjef Carlos Tavares.

Selskapene ble enige om fusjonen for omtrent et år siden. I desember fikk planen grønt lyst fra EU-kommisjonen, etter at selskapene hadde lovet tiltak for å opprettholde god konkurranse i markedet for lette varebiler.

Det fusjonerte selskapet vil bli verdens fjerde største bilprodusent, med merker som Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo og Maserati. Navnet på selskapet blir Stellantis, men navnene på bilmerkene skal ikke endres.

(©NTB)