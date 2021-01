Rekord for nybilsalget - aldri solgt flere i løpet av en måned

Desember ble en veldig sterk måned for nybilsalget og det har aldri blitt solgt flere nye biler i en enkelt måned noen gang. Totalt ble det satt skilter på 20.574 nye personbiler, som er en økning på hele 82,8 prosent fra samme periode i 2019, fremgår det av ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) tirsdag.

Av de over 20.000 nye bilene er 66,7 prosent nullutslippsbiler.

Salget i fjorårets siste måned bidrar sterkt til at det totale nybilsalget i 2020 nesten endte i null, nærmere bestemt ned 0,7 prosent i forhold til 2019. Totalt ble det solgt 141.412 nye personbiler i fjor. Bruktbilimporten steg 26,4 prosent i desember, med 861 biler, men sank med 20,2 prosent i fjor, til 12.348 biler, sammenlignet med 2019.

Kraftig hopp for nullutslipp

Nye nullutslippsbiler fikk et saftig oppsving i desember og det ble solgt 13.718 nye biler uten noen form for utslipp. Det tilsvarer en økning på hele 300,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. For fjoråret sett under ett ble det registrert 76.804 nye biler uten utslipp, opp 27,3 prosent fra 2019.

Salget av nye biler med hybrid drivlinje, både ladbare og ikke ladbare, steg med 43,3 prosent i desember i fjor, til 5.318 biler, sammenlignet med 2019. For hele fjoråret økte salget av denne biltypen med 11,7 prosent.

De sterke salgstallene for nullutslippsbiler og hybrider sørger for svært lave salgstall for biler med tradisjonelle forbrenningsmotorer. I desember ble det kun solgt 557 biler med bare bensinmotor og 980 biler med dieselmotor. Som følge av dette sank markedsandelen til bensin til 2,7 prosent i desember 2020, sammenlignet med 14,8 prosent i 2019, og for diesel sank andelen til 4,8 prosent, fra 21,8 prosent.

Markedsandeler for nybilsalget fordelt på drivlinjer i Norge ser dermed slik ut ved utgangen av desember 2020 (2019-tall i prosent):

Bare bensinmotor: 8 prosent (15,7)

Bare dieselmotor: 8,6 prosent (16,0)

Hybrider alle: 29,1 prosent (25,9)

Elbiler: 54,3 prosent (42,4)

Tesla var det mest solgte merket i desember med 4.232 nyregistrerte Model 3, mens Audi går av med seieren for hele 2020 med 9.227 nye e-tron.

Fordelt på merker og modeller ser det slik ut for desember 2020 og hele 2020:

Merke desember 2020 Bilmerke Antall Markedsandel (prosent) 1. Tesla 4.423 21,5 2. Volkswagen 2.825 13,7 3. Volvo 1.956 9,5 4. BMW 1.603 7,8 5. Toyota 1.382 6,7 6. Mercedes-Benz 846 4,1 7. Skoda 806 3,9 8. Nissan 718 3,5 9. Polestar 671 3,3 10. Mazda 589 2,9

Merke 2020 Bilmerke Antall Markedsandel (prosent) 1. Volkswagen 19.273 13,6 2. Toyota 12.882 9,1 3. Audi 10.269 7,3 4. BMW 9.625 6,8 5. Volvo 9.412 6,7 6. Tesla 8.737 6,2 7. Mercedes-Benz 7.808 5,5 8. Hyundai 7.627 5,4 9. Skoda 7.204 5,1 10. Nissan 6.059 4,3

Modell desember 2020 Modell Antall Markedsandel (prosent) 1. Tesla Model 3 4.232 20,6 2. Volkswagen ID.3 2.303 11,2 3. Volvo XC40 850 4,1 4. Nissan Leaf 692 3,4 5. Polestar 2 670 3,3 6. Toyota RAV 4 638 3,1 7. Volvo XC60 480 2,3 8. Audi e-tron 454 2,2 9. Mercedes-Benz EQC 426 2,1 10. Hyundai Kona 367 1,8

Modell 2020 Modell Antall Markedsandel (prosent) 1. Audi e-tron 9.227 6,5 2. Tesla Model 3 7.770 5,5 3. Volkswagen ID.3 7.754 5,5 4. Nissan Leaf 5.221 3,7 5.Volkswagen Golf 5.068 3,6 6. Hyundai Kona 5.029 3,6 7. Toyota Rav 4 4.412 3,1 8. MG ZS 3.720 2,6 9. Mercedes-Benz EQC 3.614 2,6 10. Mitsubishi Outlander 3.258 2,3

Det var 22 registreringsdager i desember i 2020, 3 dager flere i desember 2019.